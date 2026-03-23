Lazio, De Grandis (Sky) esalta Taylor: "È come una lavatrice!". Poi spiega...

Ai microfoni di Radio Laziale, il giorno dopo la vittoria per 2-0 della Lazio sul campo del Bologna, è intervenuto ai microfoni il giornalista di Sky, Stefano De Grandis, per commentare la prestazione della squadra di Sarri.

"Ieri la Lazio mi è piaciuta, il mercato bloccato resta, il valore tecnico della squadra pure, ma qualche spiraglio di luce nella squadra lo vedo, mancano anche almeno altri 4/5 punti a questa squadra. Taylor gioca con grande semplicità, è una grande lavatrice, ti riconsegna la palla sempre linda e pulita. Patric ha fatto una partita coi controfiocchi. È come il prezzemolo, sta bene ovunque lo metti. È uno di quei giocatori che difficilmente ti sbagliano l’impatto e può essere una buona alternativa perché copre più ruoli, così come Noslin".

"Maldini non riesco a vederlo centravanti, deve crescere tanto nella protezione della palla, non credo potrà mai essere un giocatore simile a Mertens, che sgusciava ovunque tra le difese. Credo che Motta attualmente sia un ottimo secondo portiere, se ci fosse Provedel farei giocare lui ma ha parato un ottimo rigore di Orsolini".