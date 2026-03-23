Lazio, De Grandis (Sky) esalta Taylor: "È come una lavatrice!". Poi spiega...

23.03.2026 15:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, De Grandis (Sky) esalta Taylor: "È come una lavatrice!". Poi spiega...

Ai microfoni di Radio Laziale, il giorno dopo la vittoria per 2-0 della Lazio sul campo del Bologna, è intervenuto ai microfoni il giornalista di Sky, Stefano De Grandis, per commentare la prestazione della squadra di Sarri. 

"Ieri la Lazio mi è piaciuta, il mercato bloccato resta, il valore tecnico della squadra pure, ma qualche spiraglio di luce nella squadra lo vedo, mancano anche almeno altri 4/5 punti a questa squadra. Taylor gioca con grande semplicità, è una grande lavatrice, ti riconsegna la palla sempre linda e pulita. Patric ha fatto una partita coi controfiocchi. È come il prezzemolo, sta bene ovunque lo metti. È uno di quei giocatori che difficilmente ti sbagliano l’impatto e può essere una buona alternativa perché copre più ruoli, così come Noslin".

"Maldini non riesco a vederlo centravanti, deve crescere tanto nella protezione della palla, non credo potrà mai essere un giocatore simile a Mertens, che sgusciava ovunque tra le difese. Credo che Motta attualmente sia un ottimo secondo portiere, se ci fosse Provedel farei giocare lui ma ha parato un ottimo rigore di Orsolini". 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.