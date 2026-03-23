Zazzaroni spiega: "La Lazio si sta abituando a fare da sé..."
23.03.2026 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nel suo editoriale presente nell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha commentato la vittoria della Lazio contro il Bologna. Per il successo dei biancocelesti è stata decisiva la doppietta di Taylor nel secondo tempo che ha affondato la squadra di Italiano, insieme al rigore parato di Motta su Orsolini. Di seguito le sue parole in merito: "Bologna non riesce ancora a gestire l’entusiasmo, né la delusione, mentre la Lazio si sta abituando a fare da sé e adesso anche per tre".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.