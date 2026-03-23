Bologna - Lazio, promosso l'arbitro Feliciani: le pagelle dei quotidiani
23.03.2026 10:45 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Ermanno Feliciani è stato promosso dai quotidiani per la sua prestazione in Bologna - Lazio. Il fischietto di Teramo ha condotto una gara ordinata, con poche sbavature e una corretta gestione dei cartellini. Corretta e puntuale anche la scelta di concedere il calcio di rigore ai rossoblù. Di seguito le pagelle.
IL CORRIERE DELLO SPORT - 6,5
LA GAZZETTA DELLO SPORT - 6,5
IL MESSAGGERO - 6,5
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.