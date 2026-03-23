Trevisani è sicuro: "Il Milan? Dopo la sconfitta contro la Lazio..."
23.03.2026 14:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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"Contro la Lazio è stata una pessima prestazione da parte del Milan, ma che ha portato alla reazione che stiamo vedendo ora". Sono queste le parole scelte da Riccardo Trevisani, ai microfoni di Sport Mediaset, per commentare il momento che sta vivendo il Milan di Massimiliano Allegri, tornato a vincere (3-2) contro il Torino, dopo aver perso contro la Lazio una partita che poteva rivelarsi utile in ottica rimonta Scudetto.
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.