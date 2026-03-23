Lazio, Melli:" Vittoria che dà soddisfazione! Taylor un campione, Motta..."

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Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Franco Melli ha commentato la vittoria della Lazio in casa del Bologna soffermandosi in particolare sulla doppietta di Taylor e sul rigore parato da Motta a Orsolini. Di seguito le sue parole: “Alla fine del primo tempo avevamo detto che la Lazio poteva portarla a casa. Una vittoria che da grande soddisfazione. Il commento va sulla campagna acquisti che secondo molti aveva svuotato la Lazio. Su tutti si sono distinti il portierino Motta capace di neutralizzare un rigore e un campione venuto dall’Olanda, dall’Ajax, che ha segnato una doppietta importantissima. La partita ha girato sul rigore di Orsolini, alla trecentesima presenza, un veterano, che si è trovato il nostro portierino davanti, che però ha parato il rigore. La Lazio ha avuto la pazienza giusta, considerando anche che un gol su tre arriva sempre nel finale peri biancocelesti".