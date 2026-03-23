Lazio, Pagliuca: "Non è una squadra di fenomeni, ma Taylor..."
All'indomani della vittoria della Lazio sul campo del Bologna, ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno, Gianluca Pagliuca ha fatto il punto sul momento delle due squadre e ha analizzato la loro prestazione. Queste le considerazioni: "Taylor è un buon giocatore, era un capitano dell’Ajax ed è un elemento giusto per la Lazio dopo la cessione di Guendouzi. Non è una squadra di fenomeni, ma Sarri ha esperienza. Dà ordine e il Bologna non ha creato tante occasioni, forse per stanchezza ma anche per meriti ella Lazio. Tatticamente loro hanno fatto una partita perfetta e bisogna dare merito agli avversari. Nel caso in cui Italiano, spero di no, dovesse andare via io andrei su Sarri senza pensarci”.
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