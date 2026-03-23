Lazio, Pagliuca: "Non è una squadra di fenomeni, ma Taylor..."

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All'indomani della vittoria della Lazio sul campo del Bologna, ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno, Gianluca Pagliuca ha fatto il punto sul momento delle due squadre e ha analizzato la loro prestazione. Queste le considerazioni: "Taylor è un buon giocatore, era un capitano dell’Ajax ed è un elemento giusto per la Lazio dopo la cessione di Guendouzi. Non è una squadra di fenomeni, ma Sarri ha esperienza. Dà ordine e il Bologna non ha creato tante occasioni, forse per stanchezza ma anche per meriti ella Lazio. Tatticamente loro hanno fatto una partita perfetta e bisogna dare merito agli avversari. Nel caso in cui Italiano, spero di no, dovesse andare via io andrei su Sarri senza pensarci”.

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