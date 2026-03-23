Italia U21, il ct Baldini su Motta: "Abbiamo tre portieri validi. Giocherà..."
23.03.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dal raduno a Tirreni, il ct della Nazionale italiana Under 21 Silvio Baldini ha parlato in vista delle partite contro Macedonia del Nord e Svezia, valide per la qualificazione ai prossimi europei di categoria. In particolare il mister degli azzurrini si è soffermato sulle prestazioni di Motta con la Lazio, convocato e presente in rosa. Di seguito le sue parole.
"Motta con la Lazio? Abbiamo tre portieri validi, con Daffara alla prima convocazione. Dovremo tenere conto del campo e delle risposte che ci darà. In questo momento hanno tutti la possibilità di partire dall’inizio, indipendentemente da chi gioca in Serie A o in Serie B".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.