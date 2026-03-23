Ex Lazio | Grave lutto per Tudor: il cordoglio della società

23.03.2026 15:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Grave lutto per Tudor: il cordoglio della società
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Un grave lutto ha colpito Igor Tudor. Proprio durante il match tra Tottenham e Nottingham Forest è infatti venuto a mancare il papà dell’allenatore. con l'ex Lazio e Juve che ha appreso la notizia solo pochi istanti dopo il fischio finale.

La Lazio, tramite una nota ufficiale, ha voluto inviare un messaggio di cordoglio al tecnico: “La S.S. Lazio esprime il proprio profondo cordoglio all'ex allenatore biancoceleste Igor Tudor per la scomparsa del padre”.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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