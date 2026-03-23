Italia - Irlanda del Nord, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Gattuso

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A caccia del Mondiale. I playoff dell'Italia iniziano a Bergamo con la semifinale contro l'Irlanda del Nord. In caso di vittoria, gli azzurri affronteranno una tra Galles e Bosnia. Davanti a Donnarumma in porta, il ct Gattuso dovrebbe schierare la difesa a tre con Mancini, Calafiori e Buongiorno. Sono da valutare, però, le condizioni del centrale romanista (non al meglio), così come quelle di Bastoni (in dubbio): si tengono pronti Gatti, Scalvini e Coppola. A centrocampo ci sarà spazio per Locatelli in regia con Barella e Tonali ai suoi lati. Sulle fasce Politano a destra e Dimarco a sinistra sono in vantaggio sugli altri esterni. In attacco, il tandem sarà composto da Kean e Retegui, con Pio Esposito inizialmente in panchina. Scamacca è infortunato, potrebbe lasciare il ritiro di Coverciano. Chiesa ha già dato forfait, al suo posto è arrivato Cambiaghi.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Calafiori, Buongiorno; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Moise Kean, Retegui. A disp.: Caprile, Carnesecchi, Meret, Bastoni, Cambiaso, Coppola, Gatti, Palestra, Scalvini, Spinazzola, Cristante, Frattesi, Pisilli, Cambiaghi, Pio Esposito, Raspadori, Scamacca. Ct: Gattuso.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Ct: O'Neill.