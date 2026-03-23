Roma, tensione con Gasperini: chiesto un summit per chiarire il futuro

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I tre punti conquistati contro il Lecce non allontanano la crisi, in casa Roma si respira un po’ di tensione. Il clima, come riportano i quotidiani nelle edizioni odierne, è tutt’altro che sereno e il silenzio di Gasperini nel post gara ne è la conferma. Ufficialmente, la mancata presenza del tecnico davanti alle telecamere e in conferenza stampa è stata motivava con problemi di salute. Ma il motivo è ben diverso. La Gazzetta dello Sport ha raccontato di decibel altissimi nello spogliatoio dopo una settimana di amarezze.

Nei giorni successivi all’eliminazione dall’Europa League, a Trigoria è andato in scena un confronto tra allenatore, il ds Massara, Ranieri e Ryan Friedkin. Il tecnico avrebbe voluto affrontare anche il tema legato alla programmazione futura, alla luce dei numerosi contratti in scadenza. L’argomento però, sarebbe stato rinviato e questo ha influito sulla sua presa di posizione.

L’ex Atalanta, scrive LaRoma24, non ha intenzione di iniziare la prossima stagione con una rosa ridotta e chiede rinforzi adeguati. In assenza di garanzie, non sono escluse riflessioni anche sul suo futuro. Per questo, avrebbe richiesto un altro incontro per chiarire il progetto.

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