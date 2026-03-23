Provstgaard esulta via social: "Continuiamo così. Forza Lazio" - FOTO
23.03.2026 20:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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La Lazio arriva alla sosta per le nazionali con una vittoria, non scontata, conquistata sul campo del Bologna. I biancocelesti hanno infilato così il terso successo consecutivo, importante più per il morale che per la classifica.
Via social, Provstgaard ha voluto condividere la gioia del momento con i tifosi e i propri followers. "3 vittorie consecutive. Continuiamo a lavorare per mantenere l’energia positiva. Forza Lazio" è il messaggio che si legge sotto il suo ultimo post e che accompagna un carosello di scatti della gara.
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