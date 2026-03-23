Leiva, la Lazio sempre nel cuore: "Un club che..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio avrà sempre un posto speciale nel cuore di Leiva. Il brasiliano, via social, ha condiviso alcuni scatti di un incontro avvenuto con l'ambasciatore e il console italiani di Porto Alegre. Durante la serata, c'è stato spazio anche per parlare della sua esperienza in biancoceleste e di condividere con i suoi ospiti alcuni ricordi come testimonia il suo ultimo post sui social.

Questo il messaggio che si legge: "Ieri sera ho avuto l’onore di ricevere a casa mia l’Ambasciatore d’Italia, Alessandro Cortese, e il Console d’Italia a Porto Alegre, Valério Caruso. Una serata di altissimo livello, fatta di valori, rispetto e grande connessione tra culture. È stato ancora più speciale condividere questo momento con un vero tifoso della Lazio, un club che rappresenta una parte fondamentale della mia storia e della mia carriera. Il calcio, ancora una volta, dimostra la sua forza, unisce persone, crea legami e supera ogni confine. Grazie di cuore per la visita. È stato un grande onore accogliervi".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE