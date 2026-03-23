Milan, Shevchenko: "Dopo la sconfitta contro la Lazio, Allegri..."

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Andriy Shevchenko, a margine della tappa italiana del Legends Trophy, ha analizzato la stagione e il momento del Milan. L'ex rossonero, si è soffermato in particolare sulle ultime due gare dei rossoneri inclusa quella persa contro la Lazio all'Olimpico. Queste le sue parole: "Il Milan sta facendo un ottimo campionato. La partita vinta col Torino è un passo importante in avanti, Allegri ha caricato la squadra dopo la sconfitta contro la Lazio. Penso che il Milan vincerà le prossime partite e metterà pressione all'Inter. Si decide partita per partita. Se il Milan sta vicino all'Inter tutto può succedere...".

Infine, sul Gattuso ha aggiunto: "Se è carico? Sarà carico al 100%, bisogna trattenerlo perché non carichi troppo i giocatori. Avendo così poco tempo, può solo lavorare sulla testa dei giocatori. Per me ce la fa l'Italia. Per l'Ucraina sarebbe un sogno arrivare ai Mondiali: la nostra gente sta aspettando questo regalo".

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