WOMEN | Lazio, Piemonte torna sul derby: "Di solito non mi piace..." - FOTO

"Orgogliosa di noi" è la pressa fatta da Martina Piemonte nel suo ultimo post dopo la sconfitta nel derby che si è disputato sabato al Fersini. L'attaccante biancoceleste ha voluto esprimere e condividere il rammarico per la gara persa, lanciando un messaggio alla squadra e ai tifosi.

Proseguendo, ha aggiunto: "Di solito non mi piace scrivere dopo una partita, ma quella dell’altra sera è stata la partita. Una gara preparata nei minimi dettagli, voluta, sentita… ma soprattutto giocata da squadra, tutte insieme. l calcio è anche questo: al di là del risultato, la nostra crescita come gruppo e come squadra la stiamo dimostrando prima di tutto a noi stesse e poi sul campo. Non ci resta che continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto e crederci ogni giorno di più".

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