Lazio, Izzi: "Queste vittorie hanno dell'incredibile! Sul futuro di Sarri..."

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Francesco Izzi, giornalista di La7, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare il momento attuale e il futuro della Lazio tra campo e panchina.

LA STAGIONE DELLA LAZIO - "Stiamo assaporando il gusto piacevole di qualcosa che non è solo tensione. Le tre vittorie consecutive hanno dell'incredibile. La Lazio quando ha battuto il Sassuolo veniva dalla sconfitta di Torino. Pensare in quel momento a un periodo così positivo ha dell'incredibile, considerando che in mezzo c'è anche una vittoria del Milan. Serve per stemperare questa stagione. Il clima che si è creato alla Lazio è una ferita aperta e la gente laziale non lo meritava. La rigidità del presidente Lotito ha portato a una reazione del popolo laziale che non ne poteva più. Il terzo elemento è Sarri. Lo abbiamo conosciuto in questi anni a Roma, una persona onesta intellettualmente, è schietto e diretto. Sotto l'aspetto tecnico è stato molto bravo a non crollare e a rispettare i tifosi. L'altra sua abilità è stata quella di cambiare in corsa l'atteggiamento tecnico-tattico di questa Lazio. Oggi la squadra gioca più alla Sarri".

IL FUTURO DI SARRI - "Sarri da quello che dicono non è un grande psicologo, si fa ascoltare attraverso il lavoro. I giocatori lo stanno seguendo, ha cementificato una squadra schiacciata da due contrapposizioni come la società e i tifosi.I l futuro di Sarri? Oggi io mi sento di dire che se il percorso della squadra a otto giornate dalla fine manterrà questa continuità che ci auguriamo e magari porti una grande soddisfazione con la Coppa Italia ritengo che Sarri, considerando il contratto e quello che ha detto e dimostrato di sentire, possano spingere a continuare il rapporto con la Lazio. Qualche settimana fa avrei detto qualcosa di diverso. Come si supera il rapporto con Lotito? Nel calcio non bisogna mai dimenticare che le cose che sembrano più al limite poi vengono messe in disparte. Non so come, perché nella vita normale sono situazioni assurde. Credo che se Sarri deciderà di rimanere penso che lo farà in maniera del tutto disincantata per il gradimento della squadra e per motivare sé stesso. Potrebbe voler accettare un'altra sfida. Poi vediamo eventualmente che tipo di proposte alternative riceverà".

L'IMMAGINE DELLA LAZIO - "Per un allenatore di una certa caratura la Lazio potrebbe risultare una gabbia di matti ed eviterebbe. Io credo che la Lazio sia sempre e comunque un punto di riferimento per tecnici meno consumati e quindi ambiziosi che potrebbero avere una vetrina. Come era stato per Baroni. Oggi fare un toto allenatore sarebbe complicato, anche se io sarei portato a pensare che i grandi nomi non verranno. Un nome che mi incuriosisce, tra quelli giovani e ambiziosi è Fabio Grosso".