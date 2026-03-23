Oddi sicuro: "Adesso è dura giocare contro la Lazio". E su Sarri...

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© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex difensore Giancarlo Oddi ha parlato dell'ultima vittoria della Lazio contro il Bologna, soffermandosi nello specifico sulla prestazione della formazione biancoceleste. Di seguito le sue parole.

“Ero convinto che a Bologna avremmo potuto avere maggiori difficoltà. Il rigore parato è stato determinante, diciamo che anche la squadra di Italiano c’ha dato una mano. Abbiamo avuto delle indicazioni positive, con una mezzala che fa due gol e sensazioni positive su diversi singoli. La Lazio ha fatto una prestazione tipica della squadra che può giocarsela con tutti. Adesso è dura giocare contro la Lazio, c’è la sensazione di convinzione, di giocatori che credono in quello che si fa".

"Per fortuna abbiamo un tecnico che sta facendo qualcosa di importante, più di un buon lavoro. Patric, per esempio, sta facendo molto bene in un ruolo non suo. E questa è una scelta di Sarri. Quello è un ruolo delicato, strategico, non credevo che lui potesse fare così bene in quella zona. Vanno riconosciuti i meriti a questo tecnico. Mi è piaciuto anche l’approccio che ha avuto sulla questione tifosi, rispettando la loro decisione e responsabilizzando la società. Le partite si vincono e si perdono per episodi. Il rigore è arrivato per causa di un errore della Lazio, che poi è stata brava a capitalizzare".