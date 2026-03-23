Cassano durissimo con Fagioli: "Nazionale? Forse quella dei cantanti"

23.03.2026 22:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Cassano durissimo con Fagioli: "Nazionale? Forse quella dei cantanti"
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Cassano è stato uno dei protagonisti dell’evento “Viva el futbol” al teatro Verdi dove, tra i tanti temi, ha detto la sua su Fagioli, come sempre in modo molto diretto.

Fagioli in Nazionale? In nazionale cantanti, forse. Ma in base a cosa dovrebbe andarci? Solo per la condizione fisica? Allora può fare atletica. Per me Fagioli è scarso. Se per altri è bravo, è un problema loro".

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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