Lazio, Basic (ri)tenta il rientro: in programma un test in vista del Parma

RASSEGNA STAMPA - La sosta arriva al momento giusto per la Lazio, consentirà alla squadra - eccetto i nazionali - di recuperare energie in vista del finale di stagione. Per Sarri ci sarà l’occasione di poter recuperare qualche pedina, su tutti Basic. Il croato vuole rimettersi a disposizione, la sua ultima presenza risale alla trasferta di Torino quando si è fermato all’intervallo contro la Juventus. Da lì a oggi ha saltato 8 gare totali: 6 in Serie A e 2 turni di Coppa Italia. Il centrocampista, si legge sul Corriere dello Sport, dopo il tentativo fatto per il match col Milan, andato a vuoto, ci riprova per il Parma che farà visita ai biancocelesti sabato 4 aprile all’Olimpico, l’appuntamento è alle 20:45.

È stato interessato un tendine, è questo il motivo che non gli ha permesso di riaggregassi ai compagni. Il protocollo riabilitativo, prosegue il quotidiano, sta volgendo al termine e la speranza è che non ci siano controindicazioni. Nella giornata di martedì, la prossima settimana, Basic effettuerà un test in gruppo. Al momento, sta proseguendo un lavoro personalizzato che gli consenta di mettersi alle spalle i fastidi che l’hanno bloccato. Il croato, considerando Rovella fuori dai giochi e Cataldi ancora out, è un’opzione in più per Sarri.

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