Lazio, capitolo rinnovi: rinviato tutto a giugno. Intanto Lotito…

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si giocherà la stagione con la semifinale di Coppa Italia a Bergamo. In palio ci sono l’Europa e la Supercoppa. Il format di quest’ultima, si legge sul Corriere dello Sport, è ancora da decidere insieme alla sede. Non sarà più in Arabia. In campionato mancano 8 giornate alla fine, i biancocelesti hanno sorpassato il Bologna e sono saliti all’ottavo posto. Lotito ci tiene a chiudere l’anno in modo dignitoso, per quanto sia un obiettivo astratto. Il presidente ha promesso dei premi per incentivare la squadra. Le posizioni valgono un ricavo e più si sale, più è alto. Discorso che ha un peso in ottica mercato, ma non solo per le entrate anche per i rinnovi stessi.

Ogni discorso, prosegue il quotidiano, è stato rinviato a giugno. In ballo ci sono i rinnovi e in 12 sono in scadenza. Pedro, Basic e Hysaj a giugno 2026 e tra loro, l’unico a avere qualche chance è il croato per cui i contatti, gli ultimi, risalgono a gennaio. Gila, Romagnoli, Provedel, Lazzari, Pellegrini, Cataldi, Cancellieri, Patric e Gigot sono in scadenza a giugno 2027. Solamente Marusic ha prolungato il contratto, Gila e Romagnoli sono i due grandi casi da risolvere. Il futuro degli altri è ancora tutto da decidere.

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