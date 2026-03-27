Lazio, la scossa di Sarri e il patto con Lotito: la promessa alla squadra

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è arrivata alla sosta per le nazionali con un’altra vittoria in tasca, non scontata, conquistata sul campo del Bologna. È la terza di fila dopo quelle con Sassuolo e Milan ottenute all’Olimpico. Una squadra diversa per atteggiamento quella che si è vista nelle ultime tre giornate, su di giri all’improvviso. I biancocelesti, sottolinea l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, sono stati decisivi, convinti e resilienti. Hanno mostrato più ferocia e cinismo, fondamentali per mettere in cascina i 9 punti. È iniziata la risalita, certo il tempismo non è quello giusto se si pensa alla classifica, ma sicuramente è importante per la semifinale di Bergamo in programma il 22 aprile.

C’è stata una scossa che ha portato a questi risultati. Sarri, prosegue il quotidiano, le ha tentate tutte. Gli infortuni a catena, che non concedono tregua, e il mercato avevano stravolto gli equilibri dello spogliatoio. Il punto più basso è stato toccato a Torino, ma il tecnico è riuscito a ricompattare il gruppo senza mai smettere di motivarlo. Prima della sfida con i neroverdi è intervenuto anche il presidente che ha rassicurato la squadra sul futuro e, aggiunge il quotidiano, raddoppiato il premio per la Coppa Italia: da 2 milioni lordi l’ha aumentato a 4. Inoltre, ne ha concesso uno aggiuntivo per il finale di campionato che scatterà alla quinta vittoria di fila e dunque, andrebbero aggiunte alle tre ottenuto quelle contro Parma e Fiorentina. Zaccagni e compagni avevano bisogno di un segnale anche da parte di Lotito, c’è stato e ha promesso più presenza a Formello.

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