Bosnia, tutto esaurito a Zenica: il dato sui biglietti venduti per l'Italia
27.03.2026 10:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Bosnia e Italia si giocano il Mondiale. Dopo aver battuto rispettivamente Galles (ai rigori) e Irlanda del Nord (2-0), le due Nazionali si affronteranno nella finale dei playoff per staccare il pass per l'America quest'estate. In vista della gara, che si giocherà a Zenica, la federazione bosniaca ha annunciato che in poche ore sono già stati venduti tutti i biglietti messi a disposizione: "Informiamo i tifosi che tutti i biglietti per la prossima partita contro l'Italia sono esauriti. Grazie per il vostro straordinario interesse e supporto per i nostri Dragons", si legge nel comunicato ufficiale. Lo stadio Bilino Polje da 15.700 posti si preannuncia quindi infuocato.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.