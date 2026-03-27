Bosnia, tutto esaurito a Zenica: il dato sui biglietti venduti per l'Italia

27.03.2026 10:20 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Bosnia, tutto esaurito a Zenica: il dato sui biglietti venduti per l'Italia
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bosnia e Italia si giocano il Mondiale. Dopo aver battuto rispettivamente Galles (ai rigori) e Irlanda del Nord (2-0), le due Nazionali si affronteranno nella finale dei playoff per staccare il pass per l'America quest'estate. In vista della gara, che si giocherà a Zenica, la federazione bosniaca ha annunciato che in poche ore sono già stati venduti tutti i biglietti messi a disposizione: "Informiamo i tifosi che tutti i biglietti per la prossima partita contro l'Italia sono esauriti. Grazie per il vostro straordinario interesse e supporto per i nostri Dragons", si legge nel comunicato ufficiale. Lo stadio Bilino Polje da 15.700 posti si preannuncia quindi infuocato.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.