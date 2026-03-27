Lazio, gioia Isaksen e delusione Hysaj: i nuovi impegni con le nazionali
Sosta per le nazionali in pieno svolgimento, nove i calciatori della Lazio coinvolti. Devono ancora giocare la prima gara Marusic, Dia, Dele-Bashiru e Ratkov, mentre è già sceso in campo per la prima gara Przyborek ma soprattutto Isaksen, Provstgaard e Hysaj. Motta invece è tornato a Formello.
I tre calciatori della Lazio sono stati impegnati infatti nelle semifinali degli spareggi Mondiali, con una vittoria per Isaksen e Provstgaard e una dolorosa sconfitta per Hysaj. La Danimarca continua così il suo percorso e si giocherà il pass in Repubblica Ceca martedì 31 marzo alle 20:45. Alla stessa ora l’Albania sarà invece impegnata in amichevole a Valencia contro l’Ucraina. Di seguito tutti gli impegni aggiornati.
DANIMARCA | Oliver Provstgaard e Gustav Isaksen
Qual. Mondiali | Repubblica Ceca - Danimarca
Martedì 31 marzo ore 20:45
MONTENEGRO | Adam Marusic
Amichevoli | Montenegro - Andorra
Venerdì 27 marzo ore 18:00
Amichevoli | Montenegro - Slovenia
Martedì 31 marzo ore 18:00
ALBANIA | Elseid Hysaj
Amichevoli | Albania - Ucraina
Martedì 31 marzo ore 20:45
NIGERIA | Fisayo Dele-Bashiru
Amichevoli | Iran - Nigeria
Venerdì 27 marzo ore 14:00
Amichevoli | Giordania - Nigeria
Martedì 31 marzo ore 14:00
POLONIA U19 | Adrian Przyborek
Qual. Europei U19 | Inghilterra - Polonia
Sabato 28 marzo ore 12:00
Qual. Europei U19 | Serbia - Polonia
Martedì 31 marzo ore 17:00
SENEGAL | Boulaye Dia
Amichevoli | Senegal - Perù
Sabato 28 marzo ore 17:00
Amichevoli | Senegal - Gambia
Martedì 31 marzo ore 21:00
SERBIA | Petar Ratkov
Amichevoli | Spagna - Serbia
Venerdì 27 marzo ore 21:00
Amichevoli | Serbia - Arabia Saudita
Martedì 31 marzo ore 18:00