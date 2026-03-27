Lazio, gioia Isaksen e delusione Hysaj: i nuovi impegni con le nazionali

27.03.2026 11:15 di  Mauro Rossi   vedi letture
Lazio, gioia Isaksen e delusione Hysaj: i nuovi impegni con le nazionali
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Sosta per le nazionali in pieno svolgimento, nove i calciatori della Lazio coinvolti. Devono ancora giocare la prima gara Marusic, Dia, Dele-Bashiru e Ratkov, mentre è già sceso in campo per la prima gara Przyborek ma soprattutto Isaksen, Provstgaard e Hysaj. Motta invece è tornato a Formello.

I tre calciatori della Lazio sono stati impegnati infatti nelle semifinali degli spareggi Mondiali, con una vittoria per Isaksen e Provstgaard e una dolorosa sconfitta per Hysaj. La Danimarca continua così il suo percorso e si giocherà il pass in Repubblica Ceca martedì 31 marzo alle 20:45. Alla stessa ora l’Albania sarà invece impegnata in amichevole a Valencia contro l’Ucraina. Di seguito tutti gli impegni aggiornati. 

DANIMARCA | Oliver Provstgaard e Gustav Isaksen

Qual. Mondiali | Repubblica Ceca - Danimarca

Martedì 31 marzo ore 20:45

MONTENEGRO | Adam Marusic

Amichevoli | Montenegro - Andorra

Venerdì 27 marzo ore 18:00

Amichevoli | Montenegro - Slovenia

Martedì 31 marzo ore 18:00

ALBANIA | Elseid Hysaj

Amichevoli | Albania - Ucraina

Martedì 31 marzo ore 20:45

NIGERIA | Fisayo Dele-Bashiru

Amichevoli | Iran - Nigeria

Venerdì 27 marzo ore 14:00

Amichevoli | Giordania - Nigeria

Martedì 31 marzo ore 14:00

POLONIA U19 | Adrian Przyborek

Qual. Europei U19 | Inghilterra - Polonia

Sabato 28 marzo ore 12:00

Qual. Europei U19 | Serbia - Polonia

Martedì 31 marzo ore 17:00

SENEGAL | Boulaye Dia

Amichevoli | Senegal - Perù

Sabato 28 marzo ore 17:00

Amichevoli | Senegal - Gambia

Martedì 31 marzo ore 21:00

SERBIA | Petar Ratkov

Amichevoli | Spagna - Serbia

Venerdì 27 marzo ore 21:00

Amichevoli | Serbia - Arabia Saudita

Martedì 31 marzo ore 18:00