FORMELLO - Lazio, prosegue la gestione: il punto sugli infortunati

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - "Mini" settimana di allenamenti a Formello: consumata la seduta di oggi, è rimasta solo la sgambata di domani mattina (ore 11) prima del weekend concesso da Sarri. Sabato e domenica liberi, la ripresa è fissata per lunedì. In questi giorni è proseguita la totale gestione dei calciatori fuori nell'ultimo periodo, la speranza è quella di riuscire a recuperare le pedine fuori a Bologna (Cataldi e Basic), più Gila, uscito nel primo tempo al Dall'Ara a causa della solita infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro.

Lo spagnolo si è rifermato per lo stesso fastidio che l'aveva bloccato nell'ultima sfida di campionato con l'Atalanta. La Lazio riaffronterà la squadra di Palladino il 22 aprile nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, l'obiettivo è arrivare a quell'appuntamento con Gila a disposizione, se possibile al top della condizione. Ecco perché verrà costantemente monitorato da qui al match di Bergamo e non verranno corsi rischi.

Dalla prossima settimana proveranno a tornare in gruppo anche Cataldi (distrazione al polpaccio) e Basic (fuori dall'8 febbraio per un problema all'adduttore). A Formello, oggi pomeriggio, prima dell'allenamento sul campo lo staff atletico biancoceleste ha incontrato Vincenzo Canali, esperto di posturologia sportiva. Sono state svolte esercitazioni per la cura dell'aspetto posturale e per la prevenzione degli infortuni.