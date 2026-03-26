La Roma rischia l'Europa: ci sono di mezzo l'Everton e i Friedkin. Il punto
La Roma rischia, l'Everton pure. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Repubblica, i due club non possono giocare nella stessa competizione europea avendo lo stesso proprietario, Dan Friedkin. Il rischio è concreto, anche se bisognerà attendere la classifica finale. Al momento, la Roma è sesta in classifica, in zona Europa League; mentre l’Everton invece è ottavo a 46 punti, in zona Conference, a pari merito con il Brentford, settimo.
Il Regolamento UEFA parla chiaro. L' Articolo 5, comma 1, cita così: "Nessuno può essere contemporaneamente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella gestione, nell'amministrazione e/o nel rendimento sportivo di più di un club che partecipa per club". Un modo per evitare questa situazione c'era e il caso Girona ne è l'esempio: nel 2024, nel caso Girona, di proprietà del City Football Group, l'organo di controllo di Nyon diede l'ok per l'accesso alla Champions League dopo il trasferimento della partecipazione nel club spagnolo a fiduciari indipendenti tramite una "blind trust structure", un modello che i Friedkin avrebbero potuto seguire.
Se Roma e Everton arrivassero nella stessa posizione, cosa accadrebbe? In quel caso, i giallorossi verrebbero retrocessi nella competizione inferiore a favore del club di Liverpool: la regola infatti afferma che prevale "il club la cui federazione è più in alto nella lista di accesso UEFA".