Italia, Rambaudi: “Vi dico cosa sarà fondamentale con l’Irlanda del Nord”

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Punto sulla Nazionale ai microfoni di Radiosei per Roberto Rambaudi. L’ex calciatore della Lazio si è concentrato sull’impegno che attende la squadra di Gattuso, passando anche però per l’Under 21. queste le sue parole: “Dopo Palestra e Pisilli dell’Under 21, penso che anche Ndour potrebbe fare il salto di qualità. Motta e Palmisani sono due ottimi portieri. Ci sono tanti ‘studenti’ che possono studiare per dare l”esame’ per la Nazionale A”.

“Stasera Gattuso partirà con un 3-5-2, che può diventare 4-3-3. L’importante è che recupera Bastoni, Mancini e Calafiori perché sarà importante non dargli centimetri. In mezzo al campo c’è il nostro giocatore più importante per me, che è Tonali. L’Italia è una buona squadra, che ha qualità tecniche importanti”.

“In mezzo al campo ci sono Tonali e Locatelli, più Barella: parliamo di un centrocampo importante. Kean e Retegui visti l’ultima volta in azzurro sono giocatori che possono fare bene. Per me manca un centrale di difesa, di ruolo, è questo l’unico neo; il Chiellini di turno, per capirci. Indipendentemente dal periodo che ogni singolo vive in campionato, ora hanno resettato tutto. A Coverciano respiri un’altra aria”.