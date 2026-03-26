Ex Lazio | Muriqi: "Mi sento bene. E ora sogno il Mondiale con il Kosovo"

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex attaccante della Lazio, ora al Maiorca, Vedat Muriqi ha rilasciato un'intervista per il sito ufficiale della FIFA parlando della possibilità di giocare il prossimo Mondiale con il Kosovo. In più si è soffermato sulla sua stagione in Liga. Di seguito le sue parole.

"Siamo qui per dare tutto ciò che abbiamo e lottare per un posto ai Mondiali. È una grande opportunità per noi. L'intero Paese è pieno di entusiasmo, siamo tutti molto felici. Quest'anno compio 32 anni e uno dei miei sogni è proprio rappresentare il Kosovo in un Mondiale o in un Europeo, sarebbe un momento fondamentale della mia carriera".

“La Slovacchia? Li ho seguiti da vicino. So che il loro allenatore (Francesco Calzona, ndr.) non ha paura di cambiare dal punto di vista tattico. Per tanti anni ha lavorato al Napoli, sta facendo un ottimo lavoro. Io ho già avuto la fortuna di affrontare Hancko, ho anche giocato insieme a Vavro alla Lazio e sfidato Skriniar quando giocava all'Inter. Hanno grande qualità, giocano un ottimo calcio e sono forti fisicamente".

"Il mio percorso in Liga? Sono molto orgoglioso di giocare in uno dei migliori campionati al mondo e di essere il secondo miglior marcatore nella classifica capocannonieri con Lamine Yamal e altri grandi giocatori. Mi sento molto bene, in Kosovo la gente è molto orgogliosa di me. Sento che questa stagione sarà la più speciale della mia carriera. Al momento ho segnato 18 gol e cercherò di farne tanti altri entro la fine del campionato".