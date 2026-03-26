Italia, Serena: "Irlanda del Nord? Sono ottimista. In finale voglio la Bosnia"

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© foto di Federico Serra

A poche ore dalla sfida tra Italia e Irlanda del Nord, Aldo Serena ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, nella quale si è soffermato anche sulla semifinale dei playoff per accedere al prossimo Mondiale.

Sulla possibilità di una terza esclusione dalla Coppa del Mondo ha affermato: "È un unicum quello che sta succedendo. Stare fuori tre volte di fila sarebbe una cosa mai vista. C'è ancora la possibilità di farcela, mi auguro di sì per tutto il movimento italiano. Abbiamo bisogno di andare ai Mondiali".

Serena, poi, ha detto la sua sull'avversario che affronteranno gli azzurri: "Irlanda del Nord? Ai miei tempi era una squadra modesta e lo è anche adesso. Lo scoglio vero sarà Galles o Bosnia. Sono ottimista per la semifinale, ma poi in finale bisognerà fare una grande prestazione". Su quale squadra preferirebbe affrontare in finale, infine, non ha dubbi: "Bosnia senza dubbio".