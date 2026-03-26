Italia, è il giorno dei playoff: l'Irlanda del Nord sulla strada per il Mondiale
Il giorno è arrivato. L'Italia è pronta a sfidare l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per accedere al Mondiale. Dopo essersi piazzati alle spalle della Norvegia nel proprio girone di qualificazione, la possibilità degli azzurri di disputare la prossima Coppa del Mondo passerà ancora una volta dagli spareggi. In caso di successo, la Nazionale sfiderà nell'ultimo atto della Final Four la vincente del confronto tra Bosnia Erzegovina e Galles.
Italia - Irlanda del Nord si disputerà alla New Balance Arena di Bergamo nella serata di oggi, giovedì 26 marzo, alle ore 20:45. Alla ciurma di Gattuso starà strappare un pass per la rassegna iridata che si disputerà in Stati Uniti, Canada e Messico ed evitare quella che sarebbe la terza esclusione consecutiva.