Mattei: “Flaminio? La Lazio è tre anni in ritardo. Sulla Nazionale…”
25.03.2026 14:45 di Mauro Rossi
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Flaminio, Lazio e anche Nazionale. Diversi gli argomenti trattati da Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei. Queste le sue parole: “Flaminio? La Lazio è in ritardo di almeno tre anni; è al punto in cui la Roma era tre anni fa. Per utilizzare frasi che spesso usa il presidente Lotito: servono fatti, non parole; la gente si aspetta questo.
Io penso abbia ragione Sarri. Quando gli hanno chiesto del sogno di allenare al Flaminio ha detto che spera di essere ancora vivo. Ecco, le tempistiche credo ci portino a questo.
In questo momento, togliendo la Coppa Italia, sarà per il secondo anno consecutivo fuori dall’Europa. Questo è da prendere in considerazione. Se l’Italia non si qualificasse ai Mondiali? Servirebbero dimissioni”.