Ex Lazio | Serbia, Milinkovic: “Il periodo difficile è alle spalle. Futuro? Vorrei..."

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Sergej Milinkovic Savic è tornato a vestire la maglia della Nazionale, da quando si è trasferito in Arabia Saudita ha avuto momenti di difficoltà dovuti anche a problemi fisici, come spiegato dal precedente ct, che lo hanno portato a assentarsi per un po’. Il centrocampista ha ricevuto la chiamata da Veljko, l’attuale commissario tecnico, e con piacere ha risposto presente. Prenderà parte alle due amichevoli con Spagna e la selezione saudita e in occasione del suo ritorno è stato premiato con un “Pallone d'Oro” per aver disputato più di 50 partite con la selezione.

Ai microfoni ufficiali della Federcalcio, l’ex Lazio ha commentato così questo momento: “Ringrazio tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso. Dopo un periodo lungo e a tratti difficile, ormai alle spalle. Il Pallone d'Oro mi darà ancora più forza e motivazione per ciò che verrà negli anni a venire. Sono molto felice di questo riconoscimento”.

"Quando ripenso al mio primo ingresso nella Casa del Calcio di Stara Pazova e al fatto che oggi sono qui con questo Pallone d'Oro, è davvero un grande onore. Quando rilascio interviste, ripenso spesso alla partita contro la Cina… È passato tanto tempo, ma quella partita mi rimarrà sicuramente impressa visto che è stata la mia prima. Naturalmente, affrontiamo una sfida alla volta. Ora ci aspettano due grandi test a marzo. Dobbiamo pensare partita per partita e adattarci gradualmente a ciò che ci chiede il commissario tecnico.”

Il premio lo ha ricevuto dall’attuale ct che è l’uomo con cui ha iniziato il suo percorso in Nazionale: “Quando ho iniziato qui nelle nazionali giovanili, ho iniziato con Veljko. E ovviamente, dopo tanti anni, questo è un grande traguardo sia per me che per lui... come ha detto lui stesso, mi ha seguito fin da quando ero piccolo e ora mi consegna il Pallone d'Oro. So che significa molto anche per lui."

“Prima andiamo in Spagna, il paese in cui sono nato. Sarà sicuramente una trasferta difficile, ma è bello giocare contro grandi squadre se si vogliono ottenere grandi risultati. E poi, l'Arabia Saudita… giocherò contro i miei compagni di squadra… Non vedo l'ora di giocare entrambe le partite e di iniziare a mettere in pratica ciò che ci chiede il mister.”

“Un desiderio per il futuro? Se Dio vuole, raggiungeremo la centesima partita… vedremo. Farò del mio meglio. E, naturalmente, la salute sarà dalla mia parte.”

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