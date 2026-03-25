FORMELLO - Lazio, la ripresa: gruppo ridotto, Sarri aspetta tutti i rientri

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - La Lazio è tornata ad allenarsi. Archiviati i due giorni di riposo post Bologna, la squadra ha ripreso a lavorare sul campo. La settimana si chiuderà con le sedute di giovedì pomeriggio e venerdì mattina, poi altre quarantotto ore per staccare. Il gruppo è fortemente ridotto, sono nove i giocatori convocati dalle rispettive nazionali (Motta, Marusic, Hysaj, Provstgaard, Dele-Bashiru, Przyborek, Isaksen, Dia e Ratkov). Sarri aspetta i loro rientri, tra l'1 e il 2 aprile dovrebbero essere di nuovo tutti a Roma.

Solo a quel punto inizierà davvero la preparazione per il Parma. Fino alla prossima settimana gli allenamenti saranno più blandi, volti a ricaricare le pile in vista del finale di stagione. Al rientro dalla pausa poi dovrebbero rivedersi anche Gila, Cataldi e Basic. Il primo si è fermato al Dall'Ara per un fastidio al ginocchio che non desta particolare preoccupazione: sarà gestito e dovrebbe rimettersi subito a disposizione.

Il regista ha saltato le ultime due gare per un problema al polpaccio, nei prossimi giorni dovrebbe ricominciare a lavorare con il resto della squadra. Il croato, invece, è ai box da più di un mese e mezzo: l'infiammazione all'adduttore non gli ha dato pace, ora potrebbe essere la volta buona per recuperarlo definitivamente. Sicuramente non ci saranno Provedel, Rovella (stagione finita) e Zaccagni, che sarà out un mese e salterà la semifinale di ritorno di Coppa Italia.