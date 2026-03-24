Calciomercato Lazio | Nuovi contatti per Diogo Leite: tutti i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO - Il nome di Diogo Leite torna in orbita Lazio. Il centrale dell'Union Berlino, con il contratto in scadenza a giugno, è stato a un passo dai biancocelesti già durante il mercato di gennaio come possibile sostituto di Alessio Romagnoli, diretto verso l'Al-Sadd. Il tutto si è concluso con un nulla di fatto, ma le cose potrebbero cambiare nelle prossime settimane.
Tra smentite e contro smentite dei dirigenti coinvolti nella trattativa pochi giorni dopo la chiusura del mercato, ora l'asse Lazio - Leite sembra esser tornato in piedi. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, negli ultimi giorni si sono riattivati i contatti per il difensore centrale portoghese. Diogo Leite è reduce da un infortunio, possibile che nelle prossime settimane si sottoponga alle visite, passaggio fondamentale per arrivare alle intese definitive.
L'interesse per Diogo Leite è reale, anche perché in estate la Lazio avrà bisogno di un paio di rinforzi nel reparto arretrato, soprattutto in vista delle probabili partenze di Romagnoli e Gila, entrambi in scadenza nel 2027.