Lazio, sconfitta per Przyborek con la Polonia U19: il classe 2007 è partito titolare
25.03.2026 19:45 di Simone Locusta
La prima giornata della fase elite si è chiusa con una sconfitta per la Polonia U19 di Adrian Przyborek. Questa fase determinerà le sette squadre che si uniranno al Galles nella fase finale del 2026 e la Polonia si trova nel girone con Serbia, Inghilterra e Portogallo. Proprio contro quest'ultima è arrivata una sconfitta per 0-1.
Il giovane polacco ex Pogoń Szczecin è partito dall'inizio nel ruolo di seconda punta ed è stato sostituito all'80' da Michal Smoczynski, attaccante classe 2007 del Warta Poznan.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.