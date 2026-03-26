Italia, sfida all'Irlanda del Nord: precedenti favorevoli, ma in due casi...

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© foto di Federico Serra

Questa sera l'Italia gioca la prima sfida che potrebbe portare finalmente ai Mondiali dopo ben sedici anni. A Bergamo andrà in scena Italia-Irlanda del Nord e, numeri alla mano, la storia sorride agli azzurri. Tra gare ufficiali e amichevoli, gli azzurri hanno avuto la meglio sull’Irlanda del Nord in 7 occasioni su 11, vincendo sempre in casa e senza subire gol addirittura dal 1961. Un bilancio che sembrerebbe rassicurante, quasi netto.

Eppure, scavando tra i precedenti, emerge un dato che cambia completamente prospettiva. Perché proprio l’Irlanda del Nord, in due momenti chiave, si è trasformata in un ostacolo fatale per la Nazionale. Due episodi lontani nel tempo, ma legati da un filo sottile: come ricorda il Corriere dello Sport, entrambe le volte hanno coinciso con l’eliminazione dell’Italia dalla corsa al Mondiale.

Il primo caso risale alle qualificazioni del 1958. Dopo un percorso altalenante, agli azzurri sarebbe bastato un pareggio a Belfast per staccare il pass. Invece arrivò una sconfitta per 2-1 che sancì una clamorosa eliminazione: per la prima volta nella sua storia, l’Italia restava fuori dalla fase finale della Coppa del Mondo. Il secondo episodio è molto più recente e ancora vivo nella memoria. Nel 2021, durante le qualificazioni ai Mondiali, l’Italia non andò oltre lo 0-0 a Belfast. Un risultato che costrinse gli azzurri agli spareggi, poi fatali con la Macedonia del Nord.

In mezzo, un lungo periodo in cui l’Italia ha spesso avuto la meglio, soprattutto nelle amichevoli: successi nel 1997, nel 2003 e nel 2009, oltre alle vittorie nelle qualificazioni agli Europei tra il 2010 e il 2011. Insomma, il bilancio complessivo resta favorevole agli azzurri, ma quando la posta in palio si alza davvero, l’Irlanda del Nord ha già dimostrato di poter cambiare il destino della Nazionale.