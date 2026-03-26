Italia, i convocati di Gattuso per l'Irlanda del Nord: cinque gli assenti
26.03.2026 08:50 di Christian Gugliotta
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Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la semifinale dei playoff Mondiali contro l'Irlanda del Nord. Oltre all'acciaccato Scamacca, assenti anche Caprile, Coppola, Cambiaso e Cambiaghi, mentre nell'elenco figura Bastoni, in dubbio alla vigilia. Di seguito la lista completa:
Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret;
Difensori: Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, calafiori, Gatti, Scalvini, Bastoni, Mancini;
Centrocampisti: Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella;
Attaccanti: Politano, Retegui, Raspadori, Kean, P. Esposito.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.