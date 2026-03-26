Toni Malco presenta "Quattro": l'album dedicato ai simboli della storia della Lazio
Appuntamento fissato per sabato 28 marzo alle ore 17 con la presentazione di “Quattro”, il nuovo disco di Toni Malco, un progetto interamente dedicato alla memoria di quattro simboli intramontabili della storia biancoceleste: Vincenzo D’Amico, Giorgio Chinaglia, Luciano Re Cecconi e Tommaso Maestrelli.
All’interno dell’album trova spazio anche il brano “Vincenzo io ci penso”, scritto insieme al giornalista Sandro Di Loreto e accompagnato da un videoclip inedito, destinato a rappresentare uno dei momenti più emozionanti dell’intero evento.
La presentazione, riporta il Corriere dello Sport, si svolgerà nella suggestiva terrazza del Circolo Canottieri Lazio, sul Lungotevere Flaminio 254, alla presenza di numerosi ospiti e volti legati alla storia del club.
“Quattro” è una raccolta intima e sentita: quattro brani fortemente voluti dal cantautore romano per rendere omaggio a quattro figure che hanno lasciato un segno indelebile nella leggenda della Lazio.