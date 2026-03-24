Lazio, Petrucci (Sky): "Ecco da cosa dipende il riscatto di Maldini"

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Matteo Petrucci, giornalista di Sky, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Laziale per parlare del momento della Lazio e del riscatto di Daniel Maldini, ancora in dubbio. Di seguito le sue parole.

"Sarri integralista è un’etichetta che non ha senso. Se non prepari le partite giocando sulle debolezze dell’avversario non sei un buon allenatore, la Lazio gioca a strappi, in determinate partite ha un baricentro più basso e in altre ha il palleggio in mano".

"Questa squadra da gennaio a oggi ha nettamente migliorato i propri numeri, è cresciuta molto e queste tre vittorie consecutive sono arrivate senza portiere, regista e capitano".

"Se non sapessi nulla della situazione contrattuale dei giocatori della Lazio ti direi che Maldini sarà riscattato, però conoscendo i riscatti da pagare e i giocatori in scadenza direi di no".