Lazio, Vocalelli: "Chiediamo ai tifosi di fare un passo indietro, mai a Lotito"
25.03.2026 22:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Nel consueto intervento pomeridiano a Radio Radio Alessandro Vocalelli ha detto la sua in merito a quanto accaduto in questa stagione in casa Lazio soffermandosi sulla protesta dei tifosi contro Lotito.
"Se Lotito non da segnali di voler far crescere la Lazio ognuno ha il diritto di fare delle scelte. Noi ci continuiamo a rivolgere al milione dei tifosi laziali quando dovremmo rivolgerci anche al presidente. I tifosi fanno una cosa che porta una grande sofferenza, a Lotito dovremmo chiedere di smussare il suo carattere”.
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Jessica Reatini
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