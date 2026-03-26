Lazio, può ripartire la trattativa per il rinnovo di Basic: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - È una lista affollata quella che raccoglie tutti i calciatori della Lazio che andranno in scadenza di contratto tra il 30 giugno 2026 e il 30 giugno 2027. Tre i calciatori liberi tra tre mesi: Hysaj, Pedro e Basic. Nove, invece, i calciatori quelli che lo saranno salvo novità tra poco più di un anno: Gila, Romagnoli, Cataldi, Cancellieri, Pellegrini, Provedel, Lazzari, Patric e Gigot.
Alcune situazioni sembrano già scritte: saluteranno Hysaj e Pedro, così come Gila e salvo sorprese anche Romagnoli. Alle altre il club penserà nelle prossime settimane, a partire - secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera - da quella legata a Toma Basic.
Il centrocampista croato in autunno aveva trovato un principio di accordo con la Lazio, che però non aveva mai richiamato il calciatore per la firma sul contratto fino al 2030 con tanto di aumento d’ingaggio. Prioritaria negli ultimi mesi la gestione della situazione finanziaria a Formello, in vista della fotografia al 31 marzo che indirizzerà il tipo di mercato che il club potrà portare avanti in estate.
Da aprile si tornerà a pensare ai rinnovi, con gli agenti di Basic che, secondo quanto riportato dal quotidiano, aspettano nuovi contatti proprio entro i primi giorni del mese. Il croato, infatti, continua a dare priorità alla Lazio ma non è disposto ad aspettare in eterno.