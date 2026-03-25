Lazio, Agostinelli promuove Provstgaard: "Può essere il successore di Romagnoli"
Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore Andrea Agostinelli ha parlato dell'evoluzione di Oliver Provstgaard in difesa dietro a Romagnoli e Gila in vista delle prossime stagioni. Di seguito le sue parole sul danese: “Se mi sentirei al sicuro con Provstgaard promosso titolare nella prossima stagione della Lazio? Si, è un giovane bravo e può diventarlo ancora di più. Sta acquisendo personsalità ed esperienza, perchè fermare la sua crescita ora? Altrimenti torniamo sempre al solito discorso dei giovani che in Italia non hanno fiducia. Soprattutto i difensori con il lavoro di Sarri migliorano. Tutto finisce, credo che Romagnoli andrà via, ho la sensazione che lui già abbia un accordo con il club arabo, anche se quanto sta avvenendo dal punto di vista geo-politico può cambiare le carte in tavola”.