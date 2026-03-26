Rosso: "Peccato per il ko con la Lazio. Credevo nello scudetto del Milan"
26.03.2026 10:30 di Christian Gugliotta
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© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha parlato Renzo Rosso, propriteario del Vicenza fresco di promozione in Serie B. Nell'intervista, il patron si è soffermato sulla cavalcata dei biancorossi, spendendo anche delle parole sull'Italia, impegnata nelle prossime ore nei playoff Mondiali contro l'Irlanda del Nord.
Rosso, poi, si è espresso anche sul Milan, di cui è grande tifoso, non nascondendo un po' di rammarico per il ko rimediato dai rossoneri nella gara contro la Lazio, fondamentale nella corsa scudetto. Il presidente ha dichiarato: "Peccato per la sconfitta con la Lazio. Credevo nello scudetto. Comunque non è ancora detta".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.