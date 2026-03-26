Lazio, il punto sugli infortunati: Basic può tornare contro il Parma
RASSEGNA STAMPA - Continuare la risalita in campionato per presentarsi poi alla semifinale di Coppa Italia nelle migliori condizioni possibili: è questo l’obiettivo della Lazio per il finale di stagione. Dopo la sosta, i biancocelesti saranno attesi da otto partite di Serie A, a partire dalla sfida contro il Parma del 4 aprile, prima del crocevia decisivo del 22 aprile a Bergamo contro l’Atalanta.
Il piano di Sarri, però, passa inevitabilmente dal recupero degli infortunati. A Bologna, dopo lo stop di Gila al 26’, la Lazio si è ritrovata senza ben sei titolari. Due di questi, Rovella e Provedel, hanno già chiuso la stagione, ma l’allenatore conta di riavere gli altri nel momento più delicato. Già contro il Parma tornerà a disposizione Cataldi, fermo dal 9 marzo per un problema al polpaccio accusato contro il Sassuolo. Sempre in mezzo al campo, manca dal 7 febbraio Basic: l’infiammazione all’adduttore sembra finalmente superata, ma il suo rientro verrà gestito con cautela. Come spiega La Repubblica, è probabile che parta dalla panchina contro il Parma, anche considerando i diversi rinvii accumulati nelle scorse settimane.
In difesa resta sotto osservazione Gila, alle prese con un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro che lo tormenta da tempo. Lo spagnolo tornerà solo quando sarà completamente recuperato: l’obiettivo è averlo al top per la sfida di Bergamo. In caso contrario, spazio ancora a Provstgaard. Il vero nodo, però, è rappresentato da Zaccagni. Il capitano è alle prese con una lesione di secondo grado al quadricipite destro e i tempi di recupero restano incerti. Saranno decisivi i nuovi esami previsti nei prossimi giorni.