Lazio, Philadelphia Junior Cup protagonista a Formello: il comunicato

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Attraverso una nota diffuso sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha reso noto di aver ospitato nel centro sportivo di Formello la tredicesima tappa della Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out, torneo nazionale giovanile di calcio a 7 dedicato agli oratori delle 17 città della Serie A 2025/2026. Ad accogliere i baby calciatori era presente anche Daniel Maldini, che ha parlato ai ragazzi della propria esperienza e dell'importanza dei gioco di squadra dentro e fuori dal calcio. Di seguito il testo del comunicato:

"Mercoledì 25 marzo, la S.S. Lazio ha ospitato una partita speciale, che si disputa fuori dal campo di gioco. Il Club biancoceleste ha accolto la tredicesima tappa della Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out, il torneo nazionale giovanile di calcio a 7 dedicato agli oratori delle 17 città della Serie A Enilive 2025/2026, presso il Lazio Training Center di Formello, per un pomeriggio di allenamento dedicato alla riflessione sui valori dello sport.

"Ospiti del Club sono stati gli atleti della Parrocchia Santissimo Crocifisso, tra i partecipanti del progetto educativo e sportivo promosso da Philadelphia, iconico marchio del Gruppo Mondelēz International e Title Sponsor della competizione, Lega Calcio Serie A e il Centro Sportivo Italiano. I giovani calciatori, tra i 12 e i 14 anni, insieme ai ragazzi del settore giovanile biancoceleste, hanno incontrato Daniel Maldini, attaccante della S.S. Lazio, per un appuntamento di approfondimento sui valori cardine del progetto: amicizia, rispetto e inclusione.

Daniel Maldini ha raccontato ai ragazzi la propria esperienza e posto l’accento sull’importanza della collaborazione e del gioco di squadra nel calcio e non solo. I giovani della Parrocchia Santissimo Crocifisso hanno donato al calciatore la maglia “Il calcio è amicizia”, simbolo tangibile dei valori di cui il progetto vuole farsi portavoce. L’attaccante ha poi autografato la divisa “Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out”, donata da Lega Calcio Serie A ai capitani della parrocchia, testimonianza della volontà educativa del progetto.

“È come sempre un grande piacere ospitare la tappa romana della Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out, un’iniziativa che rappresenta pienamente i valori che il nostro Club promuove ogni giorno ovvero il rispetto e l’inclusione. Attraverso il confronto diretto tra giovani atleti e figure educative – così la dott.ssa Mezzaroma – vogliamo contribuire concretamente alla crescita di una nuova generazione, capace di vivere lo sport come strumento di condivisione e di contrasto a ogni forma di discriminazione”.

La Philadelphia Junior Cup, giunta quest’anno alla tredicesima edizione, sposa ancora una volta la campagna di sensibilizzazione contro il razzismo e ogni forma di discriminazione “Keep Racism Out”, promossa da Lega Calcio Serie A in collaborazione con l’UNAR, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il rispetto e l’inclusione sono temi centrali del progetto, affrontati durante l’incontro di sensibilizzazione, oltre che dal campione biancoceleste, anche dalla dott.ssa Cristina Mezzaroma, Vincenzo Chiavetta, psicologo della S.S. Lazio, coadiuvato da Rocco Casillo e Marco Secondi, Oumar Daffe, dell’Ufficio Corporate Social Responsibility di Lega Calcio Serie A, e Alessandro Pellas, Vicepresidente del CSI Roma.

Nei mesi della competizione, da gennaio a maggio, i giovani calciatori si sfidano nelle fasi territoriali, regionali e interregionali, fino a decretare le otto squadre che voleranno a Roma per eleggere il team campione dell’edizione, con una finale d’eccezione che si disputerà sul terreno dello Stadio Olimpico capitolino, poco prima della Finale di Coppa Italia Frecciarossa.

Il progetto non si sviluppa esclusivamente sul terreno di gioco. Gli atleti del torneo prendono infatti parte agli appuntamenti formativi ospitati nelle sedi e nei centri di allenamento dei Club del massimo Campionato. Durante gli incontri, insieme ai campioni della Serie A Enilive, a psicologi, educatori ed esperti, i giovani calciatori approfondiscono l’importanza dei valori dello sport, con l’obiettivo di creare ambienti più inclusivi dentro e fuori il campo di gioco. Il progetto contribuisce ad accorciare le distanze tra lo sport di base e lo sport di vertice, con gli atleti che vivono l’esperienza dei grandi campioni, entrando negli stadi della Serie A Enilive, sia con walk about a loro dedicati, sia confrontandosi in campo nei pre-gara dei match del massimo Campionato".