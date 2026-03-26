Italia - Irlanda del Nord, le probabili formazioni: Gattuso scioglie i dubbi
A caccia del Mondiale. I playoff dell'Italia iniziano a Bergamo con la semifinale contro l'Irlanda del Nord. In caso di vittoria, gli azzurri affronteranno una tra Galles e Bosnia. Davanti a Donnarumma in porta, il ct Gattuso dovrebbe schierare la difesa a tre con Mancini, Bastoni e Buongiorno. Sembrano infatti aver recuperato sia il centrale romanista che quello nerazzurro, pronti a partire dal primo minuto. A centrocampo ci sarà spazio per Locatelli in regia con Barella e Tonali ai suoi lati. Sulle fasce Politano a destra e Dimarco a sinistra sono in vantaggio sugli altri esterni. In attacco, il tandem sarà composto da Kean e Retegui, che sembra aver superato la concorrenza di Pio Esposito. Fuori dai convocati per questa gara Caprile, Cambiaso, Coppola, Cambiaghi, Scamacca.
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. A disp.: Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Gatti, Palestra, Scalvini, Spinazzola, Cristante, Frattesi, Pisilli, Pio Esposito, Raspadori. Ct: Gattuso.
IRLANDA DEL NORD (3-5-2): P. Charles; McConville, Brown, McNair; Hume, Saville, S. Charles, McCann, Devenny; Price, Reid. Ct: O'Neill.