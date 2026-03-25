Senato, Il Foglio: "Lotito avvia una raccolta firme per sostituire Gasparri"
A pochi giorni dalla sconfitta del centrodestra al referendum, è pronto a manifestarsi uno dei numerosi "effetti domino" della vittoria del "No". Secondo quanto riportato da Il Foglio, una parte del guppo di Forza Italia al Senato vorrebbe sostituire Maurizio Gasparri come capogruppo.
Uno dei protagonisti della vicenda - secondo lo stesso quotidiano - sarebbe il presidente della Lazio e senatore Claudio Lotito, il quale avrebbe avviato un'apposita raccolta firme per spodestare Gasparri dopo aver sondato il terreno con i colleghi del partito.
Resta ancora da capire se l'iniziativa proseguirà fino in fondo o servirà unicamente per mettere pressione così da favorire un cambio alla presidenza dei senatori. Tra i nomi dei possibili successori ci sarebbe quello di Stefania Craxi, senatrice e presidente della commissione Esteri a Palazzo Madama.