Calciomercato Lazio | Provedel, futuro in bilico: resta a una condizione

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Per un portiere che emerge, un altro valuta il suo futuro. Ivan Provedel sta guardando dal divano di casa la crescita di Edoardo Motta. Arrivato a gennaio il portiere classe 2005 sta facendo le veci del compagno di reparto operatosi alla spalla nelle scorse settimane. L'ex Spezia ha terminato anticipatamente la sua stagione e seguirà i compagni da lontano fino all'ultima partita in programma contro il Pisa, nella speranza di poter esultare con loro per la vittoria di una Coppa Italia. L'assenza dai campi, però, sarà anche motivi di riflessione per Provedel. Il portiere titolare della Lazio rientra tra i tanti giocatori in scadenza di contratto nel 2027 e il suo futuro nella Capitale è in bilico.

MOTTA E MANDAS - Da una parte c'è la società che tra l'emergente Motta e l'incognita Mandas dovrà valutare bene cosa fare in estate con i suoi portieri. L'ex portierino della Reggiana sta dando ottime risposte e andrà preso in considerazione. Mandas invece è partito a gennaio per l'Inghilterra con la speranza, ad oggi vana, di trovare più spazio nel Bournemouth. Il greco a oggi conta ancora 0 presenze con le Cherries, ma secondo quanto viene riportato dal Messaggero, il direttore sportivo Fabiani è convinto che alla fine gli inglesi metteranno sul piatto i 17,5 milioni di euro fissati per il riscatto, dopo averne versati 2,5 per il prestito.

IL FUTURO DI PROVEDEL - Dall'altra ci sono i dubbi di Provedel. Il portiere titolare della Lazio vive con ansia i giorni che lentamente ci stanno portando al termine della stagione. Dal suo arrivo alla Lazio, nel 2022, il meglio di sé lo ha dato quando c'era Maurizio Sarri in panchina. Nel primo vero anno senza il Comandante, con Baroni alla guida, le sue prestazioni sono state altamente sotto la media. Seppur non giustificabili da una natura esclusivamente tecnica. A tal riguardo, secondo quanto scrive il quotidiano, il futuro di Provedel potrebbe dipendere dallo stesso Sarri. Se il tecnico toscano, infatti, dovesse lasciare la Lazio il classe 1994 sarebbe pronto a seguirlo.