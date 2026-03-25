Italia, Fattori: "Se hai paura dell'Irlanda del Nord e del Galles sei messo male"

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© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore e tecnico Sauro Fattori è intervenuto ai microfoni di TMW Radio in vista dei playoff per il Mondiale per parlare dell'Italia: "Siamo messi male, si ha paura di Irlanda del Nord e Galles. E' un problema questo. Sono due Mondiali che saltiamo, questo è vero, però stavolta possiamo dire che sulla carta sono squadre che puoi battere. Poi il vento deve un po' cambiare. E serve anche un po' di fortuna.

Chiesa? Non ho capito bene. Gattuso lo ha convocato, poi non ho capito se è Chiesa che ha chiesto di andare via. Non stava bene in che senso? Sono rimasto un po' così, io lo reputo un bel giocatore però se sta così non lo dovevi convocare.

Forse sono stati tutti bravi a farla diventare una cosa lieve, però non capisco cosa sia successo veramente. Per me la preoccupazione di Gattuso non vuol dire avere paura, ma prevenire certe situazioni".