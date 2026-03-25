Calciomercato Lazio | Pazza idea Milik: Sarri lo voleva nel 2023, ma oggi...

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CALCIOMERCATO LAZIO - Si accendono i riflettori sul mercato estivo biancoceleste. La rivoluzione è incompleta, a gennaio è stato fatto solo un primo step ma tra calciatori scontenti, in scadenza e non congrui al progetto tecnico di Maurizio Sarri, si prevede un'estate dai molti cambiamenti dalle parti di Formello.

L'attacco è uno dei reparti attenzionati: il futuro di Maldini è ancora da scrivere, per Dia e Noslin si valutano proposte, mentre Ratkov non ha ancora convinto Sarri. Il classe 2003 ha caratteristiche diverse da quelle che il Comandante cerca nella sua punta ideale. Proprio da questo presupposto nasce l'ultima (anche se a suo modo "vecchia") suggestione di mercato.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la Lazio starebbe valutando il profilo di Arkadiusz Milik per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. L'attaccante polacco è tornato in campo contro il Sassuolo dopo un calvario lunghissimo, il suo contratto scade nel 2027 e la Juventus preferirebbe cederlo questa estate per non perderlo a parametro zero l'anno prossimo.

Milik ha le caratteristiche che il mister chiede, non è un caso che Sarri apprezzi particolarmente il suo profilo. L'ex Napoli era infatti uno dei profili indicati dal mister per rinforzare la Lazio dopo aver raggiunto il secondo posto in campionato insieme ai vari Ricci, Berardi e Zielinski. Ora sono passati gli anni, Milik è reduce da un problema fisico non di poco conto. Andranno fatte tutte le valutazioni del caso, ma resta una situazione da monitorare.