Calciomercato Lazio | Mandas torna o resta in Inghilterra? Fabiani non ha dubbi

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CALCIOMERCATO LAZIO - Era andato al Bournemouth per trovare quello spazio che non aveva alla Lazio. Ad oggi, però, l'unica presenza stagionale di Mandas è quella contro il Milan in Coppa Italia. Il portiere greco sta faticando a convincere Iraola a dargli spazio, soprattutto senza coppe a disposizione. La prima scelta delle Cherries in Inghilterra è Petrovic, portiere che solo l'estate scorsa si era trasferito dal Chelsea per quasi 29 milioni di euro.

IL FUTURO DI MANDAS - Un investimento importante che avrebbe dovuto far sorgere qualche dubbio al calciatore, nel momento in cui ha accettato la destinazione inglese, e alla Lazio se da Formello speravano che in Premier League Mandas potesse ritrovare la continuità dello scorso anno, ristabilendo il precedente valore del suo cartellino. Le 0 presenze con il Bournemouth, però, suonano come una sentenza al mondo Lazio, dove si sta diffondendo la convinzione che al termine della stagione il classe 2001 farà ritorno nella Capitale per giocarsi le sue chance in biancoceleste. Una convinzione che legittima ha invaso tutti, tranne alcuni dirigenti della Lazio.

LA CONVINZIONE DI FABIANI - Secondo quanto riporta il Messaggero, infatti, il direttore sportivo Angelo Fabiani sarebbe tutt'oggi ancora molto sereno sul riscatto di Mandas. Il d.s., infatti, è convinto che alla fine il Bournemouth accetterà di versare i 17,5 milioni che sono stati pattuiti per l'acquisto del cartellino e che andranno sommati ai 2,5 milioni di euro già sborsati per il prestito. Un incasso da 20 milioni di euro che farebbe felici tutti, almeno a Roma, mentre lascerebbe qualche perplessità oltremanica. In primis tra i sostenitori del Bournemouth, consci di avere già un primo portiere affidabile, e poi nello stesso Mandas che, se dovesse restare Petrovic, si troverebbe nella stessa identica situzione già vissuta a Roma con la Lazio.