Calciomercato Lazio | Sarri ha scelto Motta: ma c'erano altri due nomi

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Edoardo Motta si sta prendendo la porta della Lazio. Sbaglia, a volte è impreciso negli interventi, ma ha la personalità del giovane che vuole crescere e mettersi in mostra. Sbaglia perché si prende dei rischi, è impreciso perché il lavoro da fare è ancora tantissimo considerando la giovane età, ma in lui c'è tutta la cattiveria agonistica che si chiede a un professionista in rampa di lancio. La scelta fatta a gennaio sembrerebbe ripagare. Mandas era andato al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto per giocare di più (non sta trovando spazio) e la Lazio aveva bisogno impellente di un'alternativa a Provedel. Sarri e il suo staff avevano indicato Filip Stankovic del Venezia, ma i costi erano eccessivi.

LA SCELTA DI SARRI - La società, quindi, ha messo il tecnico davanti a due opzioni. Secondo quanto riportato dal Messaggero, infatti, Edoardo Motta è stato preferito a Lorenzo Palmisani, portiere classe 2004 che con il Frosinone si sta giocando la possibilità essere promosso direttamente in Serie A. Una scelta che sarebbe stata studiata e ragionata e che oggi sta dando i suoi frutti. Motta vanta due reti inviolate e contro il Milan ha giocato la sua migliore partita. Ma non è un portiere arrivato e questo è il dettaglio fondamentale.

LA CRESCITA DI MOTTA - Nelle sue prime tre prove in Serie A, coincise con le tre vittorie consecutive della Lazio, Edoardo Motta ha dimostrato di avere qualità ma anche, e soprattutto, enormi margini di crescita. Ed è proprio su questi margini, nell'allenamento quotidiano, punteranno due preparatori come Nenci e Viotti che in passato hanno dimostrato di saper tirar fuori da un portiere enormi qualità nascoste.